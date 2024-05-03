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ATN343102
ATLASDESIGN NATURE 2-постовая РАМКА, МРАМОР КРЕМ РОЯЛ
ATN343102
ATN343102

ATLASDESIGN NATURE 2-постовая РАМКА, МРАМОР КРЕМ РОЯЛ

Референс: ATN343102
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет мрамор крем роял) 2-постовая. - Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. - Искусственный мрамор - это современный отделочный материал, который отличается эстетическим внешним видом и идеально дополнит ваш интерьер. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 2
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 2
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Количество мест 2-постовая horizontal/vertical
Режим фиксации 4 точки крепления
Серия AtlasDesign
Цветовой оттенок marble stone
Серия продукта AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): центре пластины PMMA (полиметилметакрилат)
Расстояние между центрами 71 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648171841920.69.52.7 см. 0.145кг.
CAR
28шт.1360648171841637.218.610.6 см. 1.297кг.
BAG
316шт.2360648171841338.438.412.1 см. 2.969кг.
P12
4768шт.3360648171841012080111.8 см. 160.467кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 11.1 мм
Высота 85.4 мм
Вес 0.093 кг
Ширина 156.5 мм
Документы
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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