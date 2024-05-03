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ATN353205
ATLASDESIGN NATURE 5-постовая РАМКА, ДЕРЕВО БАМБУК
ATN353205
ATN353205

ATLASDESIGN NATURE 5-постовая РАМКА, ДЕРЕВО БАМБУК

Референс: ATN353205
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет дерево бамбук) 5-постовая. Устанавливается в вертикальном и горизонтальном положениях. Рамки из натурального бамбука хорошо подойдут ценителям комфорта и приверженцам эко-подхода к жизни. Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 5
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 5
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Область применения монтаж
Название Nature
Режим фиксации 4 точки крепления
Количество мест 5-постовая horizontal/vertical
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): центре пластины дерево
Расстояние между центрами 71 мм
Вес нетто 0.122 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4690201020684459.52.7 см. 0.182кг.
BAG
330шт.146902010206814734.628.3 см. 6.867кг.
P12
4480шт.12080109 см. 127.869кг.
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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