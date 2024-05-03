ATLASDESIGN NATURE 2-постовая РАМКА, НАТУРАЛЬНОЕ СТЕКЛО, БЕЛЫЙ
ATLASDESIGN NATURE 2-постовая РАМКА, НАТУРАЛЬНОЕ СТЕКЛО, БЕЛЫЙ
Референс: ATN360102
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет белый) 2-постовая Рамки выполнены из высококачественного закаленного стекла и отлично дополнят современный стильный интерьер. Закалённое стекло гарантирует устойчивость к механическим воздействиям, а высокоточная обработка граней рамки подчёркивает изысканность форм
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 1
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 2
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201020714
|20.6
|9.5
|2.7
|см.
|0.12
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|4690201020721
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.105
|кг.
BAG
|3
|—
|16
|шт.
|23606482214549
|38.4
|38.4
|12.1
|см.
|2.583
|кг.
P12
|4
|—
|768
|шт.
|33606482214546
|120
|80
|111.8
|см.
|141.966
|кг.
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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