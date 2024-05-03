ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, НАТУРАЛЬНОЕ СТЕКЛО, ГРИФЕЛЬ
ATLASDESIGN NATURE 4-постовая РАМКА, НАТУРАЛЬНОЕ СТЕКЛО, ГРИФЕЛЬ
Референс: ATN360704
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет грифель) 4-постовая Рамки выполнены из высококачественного закаленного стекла и отлично дополнят современный стильный интерьер. Закалённое стекло гарантирует устойчивость к механическим воздействиям, а высокоточная обработка граней рамки подчёркивает изысканность форм
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 1
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 4
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201020936
|36.4
|9.5
|2.7
|см.
|0.132
|кг.
CAR
|2
|—
|6
|шт.
|4690201020943
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|0.934
|кг.
BAG
|3
|—
|12
|шт.
|23606482214686
|38.4
|38.4
|12.1
|см.
|2.243
|кг.
P12
|4
|—
|576
|шт.
|33606482214683
|120
|80
|111.8
|см.
|125.629
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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