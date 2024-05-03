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ATN361002
ATLASDESIGN NATURE 2-постовая РАМКА, НАТУРАЛЬНОЕ СТЕКЛО, ЧЕРНЫЙ
ATN361002
ATN361002

ATLASDESIGN NATURE 2-постовая РАМКА, НАТУРАЛЬНОЕ СТЕКЛО, ЧЕРНЫЙ

Референс: ATN361002
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Nature (цвет черный) 2-постовая Рамки выполнены из высококачественного закаленного стекла и отлично дополнят современный стильный интерьер. Закалённое стекло гарантирует устойчивость к механическим воздействиям, а высокоточная обработка граней рамки подчёркивает изысканность форм

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 1
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 2
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020102098120.69.52.7 см. 0.12кг.
CAR
28шт.469020102099837.218.610.6 см. 1.105кг.
BAG
316шт.2360648221458738.438.412.1 см. 2.583кг.
P12
4768шт.3360648221458412080111.8 см. 141.966кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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