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ATN440103
ATLASDESIGN AQUA 3-постовая РАМКА, IP44, БЕЛЫЙ
ATN440103

ATLASDESIGN AQUA 3-постовая РАМКА, IP44, БЕЛЫЙ

Референс: ATN440103
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет белый) трехместная. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 3
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 3
Степень защиты (IP) IP44
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Цветовой оттенок Белый
Тип продукта рамка
Область применения монтаж
Количество мест 3-постовая горизонтальная/вертикальная
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.04 кг
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Стандарты EN 60669-1 ISO 22196
Расстояние между центрами 71 мм
Поверхность антибактериальный
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064810417913511.53.6 см. 0.062кг.
CAR
25шт.1360648104179837.218.610.6 см. 1.051кг.
BAG
330шт.2360648104179538.438.433.2 см. 3.23кг.
P12
4540шт.12080114.6 см. 76.14кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 225 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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