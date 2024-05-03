Выключатель "AtlasDеsign" IP44 С/У б/РАМКИ 2кл. (250В, 10АХ)
Выключатель "AtlasDеsign" IP44 С/У б/РАМКИ 2кл. (250В, 10АХ)
Референс: ATN440151
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет белый) выключателя 2-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Область применения освещение
Номинальный ток 10 A в 250 В переменный ток 50 Гц
Цветовой оттенок Белый
Тип упаковки Флоупак
Тип продукта выключатель
Дополнительные характеристики
Стандарты IEC 60669 ISO 22196
Относительная влажность 60-60 %
Емкость зажимного соединения 1...2.5 мм² для Жесткий кабель(и) 1...2.5 мм² для гибкий кабель(и)
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481041814
|16
|10.5
|4.5
|см.
|0.076
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|13606481041811
|37.2
|20
|8
|см.
|1.545
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|23606481041818
|39.1
|40.1
|33.9
|см.
|13.001
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|262.794
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP44
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 266.94 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP44
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