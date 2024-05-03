1-кл ПЕРЕКЛ.IP44, мех, БЕЛЫЙ
1-кл ПЕРЕКЛ.IP44, мех, БЕЛЫЙ
Референс: ATN440161
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет белый) выключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Тип упаковки Флоупак
Серия AtlasDesign
Количество в одном комплекте Комплект из 20 шт.
Область применения освещение
Режим фиксации винты
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Функции выключателя 2-канальный
Исполнительное устройство клавиша
Количество клавиш 1
Относительная влажность 60-60 %
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489583378
|16
|10.5
|4.5
|см.
|0.072
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|13606489583375
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.564
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606489583376
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|13.032
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|252.57
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP44
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 266.94 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP44
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