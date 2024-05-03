ATLASDESIGN AQUA 2-постовая РАМКА IP44, АЛЮМИНИЙ
ATLASDESIGN AQUA 2-постовая РАМКА IP44, АЛЮМИНИЙ
Референс: ATN440302
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет алюминий) двухместная. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 2
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 2
Степень защиты (IP) IP44
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Область применения монтаж
Режим фиксации 4 точки крепления
Цветовой оттенок Алюминий
Тип продукта рамка
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Стандарты EN 60669-1
Вес нетто 0.044 кг
Поверхность антибактериальный
Расстояние между центрами 71 мм
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201021070
|24
|11.5
|3.6
|см.
|0.062
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|4690201021087
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.41
|кг.
BAG
|3
|—
|30
|шт.
|14690201021084
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|2.751
|кг.
P12
|4
|—
|900
|шт.
|—
|120
|80
|110.8
|см.
|70.15
|кг.
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