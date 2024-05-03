ATLASDESIGN AQUA 3-постовая РАМКА, IP44, АЛЮМИНИЙ
ATLASDESIGN AQUA 3-постовая РАМКА, IP44, АЛЮМИНИЙ
Референс: ATN440303
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет алюминий) трехместная. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 3
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 3
Степень защиты (IP) IP44
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 3-постовая горизонтальная/вертикальная
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Цветовой оттенок Алюминий
Тип продукта рамка
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Стандарты EN 60669-1
Расстояние между центрами 71 мм
Поверхность декоративное покрытие
Вес нетто 0.04 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201021094
|35
|11.5
|3.6
|см.
|0.062
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|4690201021100
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|0.451
|кг.
BAG
|3
|—
|30
|шт.
|14690201021107
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|3.23
|кг.
P12
|4
|—
|540
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|76.14
|кг.
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