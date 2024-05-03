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ATN440346
РОЗЕТКА с заз с шт с кр IP44 мех АЛЮМИН
ATN440346
ATN440346

РОЗЕТКА с заз с шт с кр IP44 мех АЛЮМИН

Референс: ATN440346
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет алюминий) розетки одинарной с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Серия AtlasDesign
Количество в одном комплекте комплект из 15 шт.
Комплектация изделия механизм
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Тип продукта розетка
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Стандарты IEC 60884-1
Материал термопласт: все стороны
Количество кабелей 3
Относительная влажность 60-60 %
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP44
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064895841607.14.37.1 см. 0.08кг.
BAG
360шт.469020102111740.725.529.3 см. 5.456кг.
P12
41800шт.12080110.8 см. 178кг.
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign IP44
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 217.91 kB
Розетки серии AtlasDesign IP44
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