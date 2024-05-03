РОЗЕТКА с заз с шт с кр IP44 мех АЛЮМИН
РОЗЕТКА с заз с шт с кр IP44 мех АЛЮМИН
Референс: ATN440346
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет алюминий) розетки одинарной с заземлением, шторками и крышкой подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Серия AtlasDesign
Количество в одном комплекте комплект из 15 шт.
Комплектация изделия механизм
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Тип продукта розетка
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Стандарты IEC 60884-1
Материал термопласт: все стороны
Количество кабелей 3
Относительная влажность 60-60 %
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP44
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489584160
|7.1
|4.3
|7.1
|см.
|0.08
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|4690201021117
|40.7
|25.5
|29.3
|см.
|5.456
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.8
|см.
|178
|кг.
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