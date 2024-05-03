2-кл. ВЫКЛ, IP44, сх.5, 10АХ, мех,АЛЮМИН
2-кл. ВЫКЛ, IP44, сх.5, 10АХ, мех,АЛЮМИН
Референс: ATN440351
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет алюминий) выключателя 2-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Область применения освещение
Цветовой оттенок Алюминий
Количество в одном комплекте комплект из 5 шт.
Режим фиксации винты
Тип упаковки Флоупак
Дополнительные характеристики
Емкость зажимного соединения 1...2.5 мм² для Жесткий кабель(и) 1...2.5 мм² для гибкий кабель(и)
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Длина зачистки проводов 11 мм
Стандарты IEC 60669
Тип монтажа утопленный
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201021155
|16
|10.5
|4.5
|см.
|0.076
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|4690201021162
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.858
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|14690201021169
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|5.44
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|181.189
|кг.
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