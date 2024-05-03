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ATN440351
2-кл. ВЫКЛ, IP44, сх.5, 10АХ, мех,АЛЮМИН
ATN440351

2-кл. ВЫКЛ, IP44, сх.5, 10АХ, мех,АЛЮМИН

Референс: ATN440351
Линейка AtlasDesign

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет алюминий) выключателя 2-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Область применения освещение
Цветовой оттенок Алюминий
Количество в одном комплекте комплект из 5 шт.
Режим фиксации винты
Тип упаковки Флоупак
Дополнительные характеристики
Емкость зажимного соединения 1...2.5 мм² для Жесткий кабель(и) 1...2.5 мм² для гибкий кабель(и)
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Длина зачистки проводов 11 мм
Стандарты IEC 60669
Тип монтажа утопленный
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010211551610.54.5 см. 0.076кг.
CAR
210шт.469020102116223.219.58.9 см. 0.858кг.
BAG
360шт.1469020102116940.424.228.8 см. 5.44кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 181.189кг.
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP44
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 266.94 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP44
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