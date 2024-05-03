ATLASDESIGN AQUA 2-постовая РАМКА IP44, КАРБОН
ATLASDESIGN AQUA 2-постовая РАМКА IP44, КАРБОН
Референс: ATN441002
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет каробн) двухместная. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 2
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 2
Степень защиты (IP) IP44
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Цветовой оттенок карбон
Тип продукта рамка
Количество мест 2-постовая горизонтальная/вертикальная
Область применения монтаж
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Стандарты EN 60669-1
Вес нетто 0.044 кг
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Расстояние между центрами 71 мм
Поверхность антибактериальный
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481813015
|24
|11.5
|3.6
|см.
|0.043
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606481813012
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.317
|кг.
BAG
|3
|—
|10
|шт.
|23606481813019
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|0.817
|кг.
P12
|4
|—
|900
|шт.
|33606481813016
|120
|80
|110.4
|см.
|91.5
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 154 мм
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Каталог электроустановочных изделий 2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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Размер 1.3 MB
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