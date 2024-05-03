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ATN441002
ATLASDESIGN AQUA 2-постовая РАМКА IP44, КАРБОН
ATN441002
ATN441002

ATLASDESIGN AQUA 2-постовая РАМКА IP44, КАРБОН

Референс: ATN441002
Линейка AtlasDesign

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет каробн) двухместная. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.

Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 2
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 2
Степень защиты (IP) IP44
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Цветовой оттенок карбон
Тип продукта рамка
Количество мест 2-постовая горизонтальная/вертикальная
Область применения монтаж
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Стандарты EN 60669-1
Вес нетто 0.044 кг
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Расстояние между центрами 71 мм
Поверхность антибактериальный
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064818130152411.53.6 см. 0.043кг.
CAR
25шт.1360648181301223.219.58.9 см. 0.317кг.
BAG
310шт.2360648181301940.424.210.6 см. 0.817кг.
P12
4900шт.3360648181301612080110.4 см. 91.5кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 154 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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