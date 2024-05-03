Выключатель "AtlasDеsign" IP44 С/У б/РАМКИ 2кл. (250В, 10АХ)
Выключатель "AtlasDеsign" IP44 С/У б/РАМКИ 2кл. (250В, 10АХ)
Референс: ATN441051
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет карбон) выключателя 2-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 71
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Серия AtlasDesign
Тип упаковки Флоупак
Тип продукта выключатель
Цветовой оттенок карбон
Область применения освещение
Дополнительные характеристики
Емкость зажимного соединения 1...2.5 мм² для Жесткий кабель(и) 1...2.5 мм² для гибкий кабель(и)
Рабочая температура окружающей среды 5-35 °C
Функции выключателя 2 на 1 направление
Вес нетто 0.074 кг
Электрическая износостойкость 40000.0 циклы в соответствии с IEC 60669
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481041821
|16
|10.5
|4.5
|см.
|0.076
|кг.
CAR
|2
|—
|5
|шт.
|13606481041828
|23
|9.2
|8.9
|см.
|1.186
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|23606481041825
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.938
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|192.339
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP44
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 266.94 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP44
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
Совместимые продукты