Выкл.СВ IP54 ОУ 1кл.
Выкл.СВ IP54 ОУ 1кл.
Референс: ATN540115
Выключатель 1-клавишный кнопочный для открытого монтажа. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Универсальный белый цвет гармонично впишется в любую обстановку.
Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Белый
Цвет по RAL 9003
Ширина устройства 72
Высота устройства 60
Основные характеристики
Область применения освещение
Тип упаковки Флоупак
Серия AtlasDesign
Цветовой оттенок Белый (RAL 9003)
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Количество клавиш 1
Температура окружающей среды при хранении -25-40°C
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал термопласт
Относительная влажность 60-60 %
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP54
Степень ударостойкости ik IK08
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201020479
|20
|12.5
|5.7
|см.
|0.088
|кг.
CAR
|2
|—
|12
|шт.
|4690201020486
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.181
|кг.
BAG
|3
|—
|96
|шт.
|14690201020483
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|9.969
|кг.
P12
|4
|—
|1728
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|197.429
|кг.
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