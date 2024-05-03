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ATN540126
РОЗЕТКА двойная с з/к,шт 16А, IP54,БЕЛЫЙ
ATN540126
ATN540126
ATN540126
ATN540126

РОЗЕТКА двойная с з/к,шт 16А, IP54,БЕЛЫЙ

Референс: ATN540126
Линейка AtlasDesign

Розетка двойная с заземлением со шторками для открытого монтажа, 16А, 250В. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Универсальный белый цвет гармонично впишется в любую обстановку.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Тип продукта розетка
Режим фиксации винт
Конфигурация полюсов розеток 2P + E
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Количество кабелей 6.0
Форма отвертки Pozidriv No 1
Рабочая температура окружающей среды -25-35°C
Тип крышки shutter крышка
Количество розеток 2
Условия эксплуатации
Степень ударостойкости ik IK08
Степень защиты ip IP54
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064810946982412.55.7 см. 0.181кг.
CAR
26шт.1360648109469537.218.68 см. 1.209кг.
BAG
348шт.2360648109469238.438.433.2 см. 10.195кг.
P12
4864шт.12080114.6 см. 201.503кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 56 мм
Высота 72 мм
Ширина 121 мм
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Тип документа
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Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign IP54
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 275.34 kB
Розетки серии AtlasDesign IP54
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