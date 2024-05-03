РОЗЕТКА двойная с з/к,шт 16А, IP54,БЕЛЫЙ
РОЗЕТКА двойная с з/к,шт 16А, IP54,БЕЛЫЙ
Референс: ATN540126
Розетка двойная с заземлением со шторками для открытого монтажа, 16А, 250В. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Универсальный белый цвет гармонично впишется в любую обстановку.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Тип продукта розетка
Режим фиксации винт
Конфигурация полюсов розеток 2P + E
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Количество кабелей 6.0
Форма отвертки Pozidriv No 1
Рабочая температура окружающей среды -25-35°C
Тип крышки shutter крышка
Количество розеток 2
Условия эксплуатации
Степень ударостойкости ik IK08
Степень защиты ip IP54
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481094698
|24
|12.5
|5.7
|см.
|0.181
|кг.
CAR
|2
|—
|6
|шт.
|13606481094695
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.209
|кг.
BAG
|3
|—
|48
|шт.
|23606481094692
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|10.195
|кг.
P12
|4
|—
|864
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|201.503
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 56 мм
Высота 72 мм
Ширина 121 мм
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Размер 318.59 MB
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