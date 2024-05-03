РОЗЕТКА с з/к и шт 16А, IP54, БЕЛЫЙ
РОЗЕТКА с з/к и шт 16А, IP54, БЕЛЫЙ
Референс: ATN540145
Розетка с заземлением со шторками для открытого монтажа, 16А, 250В. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Универсальный белый цвет гармонично впишется в любую обстановку.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Тип продукта розетка
Режим фиксации винт
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Серия AtlasDesign
Конфигурация полюсов розеток 2P + E
Дополнительные характеристики
Рабочая температура окружающей среды -25-35°C
Cтандарт розетки Schuko
Электрическая износостойкость 5000 циклы
Материал термопласт
Тип покрытия матовый
Условия эксплуатации
Степень ударостойкости ik IK08
Степень защиты ip IP54
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481094704
|20
|12.5
|5.7
|см.
|0.093
|кг.
CAR
|2
|—
|12
|шт.
|13606481094701
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.241
|кг.
BAG
|3
|—
|96
|шт.
|23606481094708
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|10.449
|кг.
P12
|4
|—
|1728
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|206.069
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 56 мм
Высота 72 мм
Ширина 60 мм
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Размер 318.59 MB
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