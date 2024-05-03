БЛОК:РОЗ.з/к,шт.16А,ВЫК.2-к.10А,IP54,БЕЛ
БЛОК:РОЗ.з/к,шт.16А,ВЫК.2-к.10А,IP54,БЕЛ
Референс: ATN540174
Блок для открытого монтажа из розетки с заземлением со шторками (16А, 250В) и 2-клавишного выключателя (10А). Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Универсальный белый цвет гармонично впишется в любую обстановку.
Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номинальный ток 10
Количество активных контактов (круглых) 2
Ширина устройства 121
С миниатюрным предохранителем Нет
Основные характеристики
Серия AtlasDesign
Цветовой оттенок Белый (RAL 9003)
Тип продукта выключатель и розетка
Конфигурация выходных полюсов 2P + E
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В
Материал пластик
Комплектация изделия изделие в сборе
[in] номинальный ток 16 А
Количество клавиш 2
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP54
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481094742
|24
|12.5
|5.6
|см.
|0.163
|кг.
CAR
|2
|—
|6
|шт.
|13606481094749
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.101
|кг.
BAG
|3
|—
|48
|шт.
|23606481094746
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|9.331
|кг.
P12
|4
|—
|864
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|185.951
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 56 мм
Высота 60 мм
Ширина 121 мм
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