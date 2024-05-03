AtlasDesign PROFI IP54 О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, СЕРЫЙ
AtlasDesign PROFI IP54 О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, СЕРЫЙ
Референс: ATN543011
Выключатель 1-клавишный для открытого монтажа. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Благородный серый цвет гармонично впишется в любую обстановку.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 55
Номинальный ток (A) 10
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201026570
|6
|7.2
|5.5
|см.
|0.084
|кг.
CAR
|2
|—
|12
|шт.
|—
|38.3
|19.6
|8.9
|см.
|1.316
|кг.
BAG
|3
|—
|96
|шт.
|—
|39.5
|39.4
|33.3
|см.
|10.989
|кг.
P12
|4
|—
|1728
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|210
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP54
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 396.64 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP54
С/Д-UZ
UZ.SMT.01.0026.75482963
Формат PDF
Размер 507.24 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
UZ.SMT.01.0026.75482963
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты