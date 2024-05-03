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ATN543013
AtlasDesign PROFI IP54 О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, СЕРЫЙ
ATN543013

AtlasDesign PROFI IP54 О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, СЕРЫЙ

Референс: ATN543013
Линейка AtlasDesign

Выключатель 1-клавишный с подсветкой для открытого монтажа. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Благородный серый цвет гармонично впишется в любую обстановку.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 55
Номинальный ток (A) 10
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020102661767.25.5 см. 0.085кг.
CAR
212шт.38.619.39.1 см. 1.325кг.
BAG
396шт.39.339.733.3 см. 11.057кг.
P12
41728шт.12080110 см. 210кг.
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP54
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 396.64 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP54
С/Д-UZ
UZ.SMT.01.0026.75482963
Формат PDF
Размер 507.24 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
UZ.SMT.01.0026.75482963
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