ATLASDESIGN PROFI IP54 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2хсх.4, СЕРЫЙ
ATLASDESIGN PROFI IP54 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЖАЛЮЗИ, 2хсх.4, СЕРЫЙ
Референс: ATN543019
Выключатель для жалюзи 2-клавишный для открытого монтажа. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Благородный серый цвет гармонично впишется в любую обстановку.
Спецификация
Технические характеристики
EC000044 Жалюзийный выключатель/ переключатель/ кнопка
С полем для надписи Нет
Номинальный ток 10
Тип включения/управления Клавиша (качели)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201026532
|6
|7.2
|5.5
|см.
|0.088
|кг.
CAR
|2
|—
|12
|шт.
|4690201026549
|8.6
|38.6
|19.4
|см.
|1.375
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP54
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 396.64 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP54
С-ТР ТС-НВО
EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00124_23
Формат PDF
Размер 2.92 MB
Срок действия: 24/05/2023 - 23/05/2028
EAЭС RU C-RU.АТ21.В.00124_23
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