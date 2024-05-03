AtlasDesign PROFI IP54 О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, СЕРЫЙ
AtlasDesign PROFI IP54 О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, СЕРЫЙ
Референс: ATN543045
Розетка с заземлением со шторками для открытого монтажа, 16А, 250В. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Благородный серый цвет гармонично впишется в любую обстановку.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201026693
|6
|7.2
|5.6
|см.
|0.091
|кг.
CAR
|2
|—
|12
|шт.
|4690201026709
|38.2
|19.8
|8.6
|см.
|1.388
|кг.
BAG
|3
|—
|96
|шт.
|14690201026706
|39.2
|39.6
|34
|см.
|11.577
|кг.
P12
|4
|—
|1728
|шт.
|—
|120
|80
|112
|см.
|219
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign IP54
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 275.34 kB
Розетки серии AtlasDesign IP54
С/Д-UZ
UZ.SMT.01.0026.75482392
Формат PDF
Размер 533.05 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
UZ.SMT.01.0026.75482392
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