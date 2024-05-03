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ATN543070
AtlasDesign PROFI IP54 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А, ВЫКЛ.1-клав.10А, СЕРЫЙ
ATN543070

AtlasDesign PROFI IP54 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А, ВЫКЛ.1-клав.10А, СЕРЫЙ

Референс: ATN543070
Линейка AtlasDesign

Блок для открытого монтажа из розетки с заземлением со шторками (16А, 250В) и 1-клавишного выключателя (10А). Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Благородный серый цвет гармонично впишется в любую обстановку.

Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номинальный ток 10
Количество активных контактов (круглых) 2
Ширина устройства 121
С миниатюрным предохранителем Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020102681512.17.25.6 см. 0.16кг.
CAR
26шт.469020102682237.218.68 см. 0.96кг.
BAG
348шт.1469020102682939.140.733.2 см. 10.445кг.
P12
4864шт.12080110 см. 199кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Блоки AtlasDesign IP54
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 567.57 kB
Блоки AtlasDesign IP54
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 09/09/2021 - 08/09/2026
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
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