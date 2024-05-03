AtlasDesign PROFI IP54 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А, ВЫКЛ.2-клав.10А, СЕРЫЙ
AtlasDesign PROFI IP54 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А, ВЫКЛ.2-клав.10А, СЕРЫЙ
Референс: ATN543074
Блок для открытого монтажа из розетки с заземлением со шторками (16А, 250В) и 2-клавишного выключателя (10А). Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Благородный серый цвет гармонично впишется в любую обстановку.
Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номинальный ток 10
Количество активных контактов (круглых) 2
Ширина устройства 121
С миниатюрным предохранителем Нет
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201026853
|12.1
|7.2
|5.6
|см.
|0.16
|кг.
CAR
|2
|—
|6
|шт.
|4690201026860
|19.3
|38.5
|8.6
|см.
|1.274
|кг.
BAG
|3
|—
|48
|шт.
|14690201026867
|39.5
|39.5
|33.3
|см.
|10.665
|кг.
P12
|4
|—
|864
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|202
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Блоки AtlasDesign IP54
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 567.57 kB
Блоки AtlasDesign IP54
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 09/09/2021 - 08/09/2026
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты