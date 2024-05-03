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ATN544013
1-кл ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв 10 АХ,IP54,АНТР
ATN544013
ATN544013
ATN544013

1-кл ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв 10 АХ,IP54,АНТР

Референс: ATN544013
Линейка AtlasDesign

Выключатель 1-клавишный с подсветкой для открытого монтажа. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Элегантный цвет антрацит гармонично впишется в любую обстановку.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 60
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Комплектация изделия изделие в сборе
Область применения освещение
Тип продукта выключатель
Серия AtlasDesign
Дополнительные характеристики
Температура окружающей среды при хранении -25-40°C
Форма отвертки Pozidriv No 1
Емкость зажимного соединения 1...2.5 мм² для жесткий кабель(и) 1...2.5 мм² для гибкий кабель(и)
Тип монтажа открытый
Материал термопласт
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP54
Степень ударостойкости ik IK08
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064820447912012.55.7 см. 0.087кг.
CAR
212шт.1360648204479837.218.68 см. 1.169кг.
BAG
396шт.2360648204479538.438.433.2 см. 9.873кг.
P12
41728шт.12080114.6 см. 195.701кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 55 мм
Высота 72 мм
Ширина 60 мм
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Тип документа
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP54
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 396.64 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP54
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