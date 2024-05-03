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ATN544015
Выкл.СВ IP54 ОУ 1кл.
ATN544015
ATN544015

Выкл.СВ IP54 ОУ 1кл.

Референс: ATN544015
Линейка AtlasDesign

Выключатель 1-клавишный кнопочный для открытого монтажа. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Элегантный цвет антрацит гармонично впишется в любую обстановку.

Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Антрацит
С подсветкой Нет
Цвет по RAL 7015
Ширина устройства 72
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта кнопка
Область применения освещение
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Дополнительные характеристики
Относительная влажность 60-60 %
Форма отвертки Pozidriv No 1
Температура окружающей среды при хранении -25-40°C
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал термопласт
Условия эксплуатации
Степень ударостойкости ik IK08
Степень защиты ip IP54
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010204932012.55.7 см. 0.088кг.
CAR
212шт.469020102050937.218.68 см. 1.181кг.
BAG
396шт.1469020102050638.438.433.2 см. 9.969кг.
P12
41728шт.12080114.6 см. 197.429кг.
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP54
Дата документа: 11/11/2023
Формат PDF
Размер 396.64 kB
Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP54
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