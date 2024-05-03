Выкл.СВ IP54 ОУ 1кл.
Выкл.СВ IP54 ОУ 1кл.
Референс: ATN544015
Выключатель 1-клавишный кнопочный для открытого монтажа. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Элегантный цвет антрацит гармонично впишется в любую обстановку.
Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Антрацит
С подсветкой Нет
Цвет по RAL 7015
Ширина устройства 72
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта кнопка
Область применения освещение
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Дополнительные характеристики
Относительная влажность 60-60 %
Форма отвертки Pozidriv No 1
Температура окружающей среды при хранении -25-40°C
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал термопласт
Условия эксплуатации
Степень ударостойкости ik IK08
Степень защиты ip IP54
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201020493
|20
|12.5
|5.7
|см.
|0.088
|кг.
CAR
|2
|—
|12
|шт.
|4690201020509
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.181
|кг.
BAG
|3
|—
|96
|шт.
|14690201020506
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|9.969
|кг.
P12
|4
|—
|1728
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|197.429
|кг.
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