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ATN544045
РОЗЕТКА с з/к и шт 16А, IP54, АНТРАЦИТ
ATN544045
ATN544045
ATN544045
ATN544045

РОЗЕТКА с з/к и шт 16А, IP54, АНТРАЦИТ

Референс: ATN544045
Линейка AtlasDesign

Розетка с заземлением со шторками для открытого монтажа, 16А, 250В. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Элегантный цвет антрацит гармонично впишется в любую обстановку.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Серия AtlasDesign
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта розетка
Номинальный ток 16 A в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Режим фиксации винт
Дополнительные характеристики
Количество розеток 1
Максимальное непрерывное рабочее напряжение 250 В
Тип монтажа открытый
Форма отвертки Pozidriv No 1
Длина зачистки проводов 11 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP54
Степень ударостойкости ik IK08
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064820448382012.55.7 см. 0.093кг.
CAR
212шт.1360648204483537.218.68 см. 1.241кг.
BAG
396шт.2360648204483238.438.433.2 см. 10.449кг.
P12
41728шт.12080114.6 см. 206.069кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 56 мм
Высота 72 мм
Ширина 60 мм
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Тип документа
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Розетки серии AtlasDesign IP54
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 275.34 kB
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