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ATN544070
БЛОК:РОЗ.з/к,шт.16А,ВЫК.1-к.10А,IP54,АНТ
ATN544070
ATN544070
ATN544070
ATN544070

БЛОК:РОЗ.з/к,шт.16А,ВЫК.1-к.10А,IP54,АНТ

Референс: ATN544070
Линейка AtlasDesign

Блок для открытого монтажа из розетки с заземлением со шторками (16А, 250В) и 1-клавишного выключателя (10А). Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Элегантный цвет антрацит гармонично впишется в любую обстановку.

Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номинальный ток 10
Количество активных контактов (круглых) 2
Ширина устройства 121
С миниатюрным предохранителем Нет
Основные характеристики
Серия AtlasDesign
Конфигурация выходных полюсов 2P + E
Тип продукта выключатель и розетка
Цветовой оттенок антрацит
Дополнительные характеристики
Материал пластик
Тип монтажа открытый
Комплектация изделия изделие в сборе
[in] номинальный ток 16 А
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 В
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP54
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064820448142412.55.6 см. 0.163кг.
CAR
26шт.1360648204481137.218.68 см. 1.101кг.
BAG
348шт.2360648204481838.438.433.2 см. 9.331кг.
P12
4864шт.12080114.6 см. 185.951кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 56 мм
Высота 60 мм
Ширина 121 мм
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Блоки AtlasDesign IP54
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 567.57 kB
Блоки AtlasDesign IP54
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