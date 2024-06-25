ДКИН 50кВА, 400В, IP20, c байпасом
ДКИН 50кВА, 400В, IP20, c байпасом
Референс: AVC0050B400
Спецификация
Технические характеристики
EC002045 Стабилизатор напряжения
Номинальное напряжение (В) 380
Тип стабилизации Инверторный
Номин. выход. фазное напряжение 220
Предельно допуст. вход. линейное напряжение 456-456
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|14680409059002
|80
|60
|210
|см.
|850
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
Брошюра ДКИН SystemeSine AVС
Дата документа: 25/06/2024
Формат PDF
Размер 323.31 kB
Брошюра ДКИН SystemeSine AVС
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.МЕ68.В.00764_24
Формат PDF
Размер 1.44 MB
Срок действия: 01/04/2024 - 31/03/2029
ЕАЭС RU С-CN.МЕ68.В.00764_24
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