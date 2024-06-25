Продукты
AVC0100B400
ДКИН 100кВА, 400В, IP20, c байпасом
AVC0100B400
AVC0100B400
AVC0100B400

ДКИН 100кВА, 400В, IP20, c байпасом

Референс: AVC0100B400
Линейка SystemeSine AVC
Спецификация
Технические характеристики
EC002045 Стабилизатор напряжения
Номинальное напряжение (В) 380
Тип стабилизации Инверторный
Номин. выход. фазное напряжение 220
Предельно допуст. вход. линейное напряжение 456-456
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.14680409059156100100210 см. 750кг.
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Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Брошюра ДКИН SystemeSine AVС
Дата документа: 25/06/2024
Формат PDF
Размер 323.31 kB
Брошюра ДКИН SystemeSine AVС
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-CN.МЕ68.В.00764_24
Формат PDF
Размер 1.44 MB
Срок действия: 01/04/2024 - 31/03/2029
ЕАЭС RU С-CN.МЕ68.В.00764_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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