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BA10-001T
ЭТЮД О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БУК, Россия
BA10-001T
BA10-001T

ЭТЮД О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БУК, Россия

Референс: BA10-001T
Линейка Etude

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (бук, открытой установки) одноклавишный предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А. Выключатель подходит для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Изделия цвета Бук обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Он прост в установке и удобен в применении. Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 61
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Серия продукта Этюд
Описание полюсов 1P
Тип контактов 1 Н.О.
Тип продукта выключатель нагрузки
Дополнительные характеристики
Цветовой оттенок бук
Функция переключения на 1 направление
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Длина зачистки проводов 11 мм
Диапазон мощности
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Сертификаты ГОСТ Р
Экологичность предложения
Профиль кругооборота N/A
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Директива ec rohs Соответствует
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010091221610.53.7 см. 0.058кг.
CAR
225шт.469020100913937.218.68 см. 1.578кг.
BAG
3200шт.1469020100913638.438.433.2 см. 13.145кг.
P12
43600шт.12080114.6 см. 254.604кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 61 мм
Вес 0.0698 кг
Ширина 61 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
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