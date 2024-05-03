ЭТЮД О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БУК, Россия
ЭТЮД О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БУК, Россия
Референс: BA10-004T
Переключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (бук, открытой установки) одноклавишный предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А. Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек. Его можно установить, например, в двух концах коридора, у входа в комнату или у кровати. Изделия цвета Бук обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Да
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 61
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Серия продукта Этюд
Тип контактов 1 переключающ.
Тип продукта выключатель нагрузки
Описание полюсов 1P
Дополнительные характеристики
Тип монтажа открытый
Материал PA (полиамид): моноблок PA (полиамид): задняя пластина
Функция переключения 2-канальный
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок бук
Условия эксплуатации
Сертификаты ГОСТ Р
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Профиль кругооборота N/A
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Не содержит ртути да
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Директива ec rohs Соответствует
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201009306
|16
|10.5
|3.7
|см.
|0.061
|кг.
CAR
|2
|—
|25
|шт.
|4690201009313
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.643
|кг.
BAG
|3
|—
|200
|шт.
|14690201009310
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|13.663
|кг.
P12
|4
|—
|3600
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|263.928
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 61 мм
Вес 0.0725 кг
Ширина 61 мм
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
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