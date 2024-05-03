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BA10-005B
ЭТЮД О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия
BA10-005B
BA10-005B
BA10-005B
BA10-005B
BA10-005B

ЭТЮД О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия

Референс: BA10-005B
Линейка Etude

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (белый, открытой установки) одноклавишный предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А. Наличие подсветки делает его легко находимым при отсутствии освещения. Выключатель подходит для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 61
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Тип контактов 1 Н.О.
Тип продукта выключатель нагрузки
Описание полюсов 1P
Серия продукта Этюд
Дополнительные характеристики
Функция переключения на 1 направление
Диапазон мощности
Тип монтажа открытый
Комплектация изделия механизм в сборе
Режим фиксации винтами
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Сертификаты ГОСТ Р
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070989405371610.53.7 см. 0.061кг.
CAR
225шт.460709894054437.218.68 см. 1.647кг.
BAG
3200шт.460709894183138.438.433.2 см. 13.699кг.
P12
43600шт.12080114.6 см. 264.576кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 61 мм
Вес 0.0718 кг
Ширина 61 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
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