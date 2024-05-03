ЭТЮД О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, СОСНА, Россия

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (сосна, открытой установки) одноклавишный предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А. Наличие подсветки делает его легко находимым при отсутствии освещения. Выключатель подходит для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Изделия цвета Сосна обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.