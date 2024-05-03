ЭТЮД О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, КРЕМОВЫЙ, Россия
ЭТЮД О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, КРЕМОВЫЙ, Россия
Референс: BA10-005K
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (кремовый, открытой установки) одноклавишный предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А. Наличие подсветки делает его легко находимым при отсутствии освещения. Выключатель подходит для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 61
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Тип контактов 1 Н.О.
Тип продукта выключатель нагрузки
Описание полюсов 1P
Серия продукта Этюд
Дополнительные характеристики
Тип монтажа открытый
Диапазон мощности
Комплектация изделия механизм в сборе
Материал PA (полиамид): моноблок PA (полиамид): задняя пластина
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Условия эксплуатации
Сертификаты ГОСТ Р
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607098941299
|16
|10.5
|3.7
|см.
|0.059
|кг.
CAR
|2
|—
|25
|шт.
|4607098941305
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.6
|кг.
BAG
|3
|—
|200
|шт.
|4607098942210
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|13.323
|кг.
P12
|4
|—
|3600
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|257.808
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 61 мм
Вес 0.0718 кг
Ширина 61 мм
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Тип документа
Каталог
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Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
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