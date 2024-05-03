ЭТЮД О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ,БУК, Россия
ЭТЮД О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ,БУК, Россия
Референс: BA10-005T
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (бук, открытой установки) одноклавишный предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А. Наличие подсветки делает его легко находимым при отсутствии освещения. Выключатель подходит для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Изделия цвета Бук обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 61
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Серия продукта Этюд
Описание полюсов 1P
Тип продукта выключатель нагрузки
Тип контактов 1 Н.О.
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтами
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Длина зачистки проводов 11 мм
Диапазон мощности
Тип покрытия декорировано пленкой
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификаты ГОСТ Р
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Профиль кругооборота N/A
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201009160
|16
|10.5
|3.7
|см.
|0.06
|кг.
CAR
|2
|—
|25
|шт.
|4690201009177
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.614
|кг.
BAG
|3
|—
|200
|шт.
|14690201009174
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|13.435
|кг.
P12
|4
|—
|3600
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|259.824
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 61 мм
Вес 0.0718 кг
Ширина 61 мм
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
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