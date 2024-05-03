ЭТЮД О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия
ЭТЮД О/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия
Референс: BA10-007B
Переключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (белый, открытой установки) одноклавишный, с подсветкой и предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А, что делает его легко находимым при отсутствии освещения. Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Да
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 61
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Серия продукта Этюд
Описание полюсов 1P
Тип контактов 1 переключающ.
Тип продукта выключатель нагрузки
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Номинальный ток 10 AX в 250 V
Материал PA (полиамид): моноблок PA (полиамид): задняя пластина
Режим фиксации винтами
Диапазон мощности
Условия эксплуатации
Сертификаты ГОСТ Р
Степень защиты ip IP20
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607098940575
|16
|10.5
|3.7
|см.
|0.058
|кг.
CAR
|2
|—
|25
|шт.
|4607098940582
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.579
|кг.
BAG
|3
|—
|200
|шт.
|4607098941855
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|13.153
|кг.
P12
|4
|—
|3600
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|254.748
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 61 мм
Вес 0.0736 кг
Ширина 61 мм
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
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