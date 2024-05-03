ЭТЮД IP44 О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия
ЭТЮД IP44 О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия
Референс: BA10-042B
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (белый, открытой установки) двухклавишный предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А. Выключатель подходит для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Две клавиши позволяют управлять двумя источниками света с одной точки. Он удобен в применении и отлично подходит для ванной комнаты (IP44). Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 79
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Серия продукта Этюд
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Рынок жилья
Тип продукта выключатель
Цветовой оттенок белый
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Тип контактов 2 Н.О.
Длина зачистки проводов 11 мм
Тип монтажа открытый
Режим фиксации винтами
Описание полюсов 1P
Условия эксплуатации
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Степень защиты ip IP44
Сертификаты ГОСТ Р
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607098942432
|17.5
|12.5
|5.1
|см.
|0.102
|кг.
CAR
|2
|—
|14
|шт.
|4607098942449
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.55
|кг.
BAG
|3
|—
|112
|шт.
|4607098942586
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|12.918
|кг.
P12
|4
|—
|2016
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|250.519
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 50 мм
Высота 73 мм
Вес 0.098 кг
Ширина 67 мм
Документы
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Тип документа
Каталог
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
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