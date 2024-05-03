ЭТЮД IP44 О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, СЕРЫЙ, Россия

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (серый, открытой установки) двухклавишный предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А. Выключатель подходит для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Две клавиши позволяют управлять двумя источниками света с одной точки. Он удобен в применении и отлично подходит для ванной комнаты (IP44). Сделано в России.