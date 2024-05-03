ЭТЮД IP44 О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, СЕРЫЙ, Россия
ЭТЮД IP44 О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, СЕРЫЙ, Россия
Референс: BA10-042C
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (серый, открытой установки) двухклавишный предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А. Выключатель подходит для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Две клавиши позволяют управлять двумя источниками света с одной точки. Он удобен в применении и отлично подходит для ванной комнаты (IP44). Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 79
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Цветовой оттенок серый
Тип продукта выключатель
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Рынок жилья
Комплектация изделия изделие в сборе
Серия продукта Этюд
Дополнительные характеристики
Тип монтажа открытый
Описание полюсов 1P
Диапазон мощности
Тип покрытия глянцевая
Материал PA (полиамид): моноблок
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Сертификаты ГОСТ Р
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607098942517
|17.5
|12.5
|5.1
|см.
|0.097
|кг.
CAR
|2
|—
|14
|шт.
|4607098942524
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.482
|кг.
BAG
|3
|—
|112
|шт.
|4607098942623
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|12.374
|кг.
P12
|4
|—
|2016
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|240.721
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 50 мм
Высота 73 мм
Вес 0.098 кг
Ширина 67 мм
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
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