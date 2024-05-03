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BA10-045C
ЭТЮД IP44 О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, СЕРЫЙ, Россия
BA10-045C
BA10-045C
BA10-045C
BA10-045C

ЭТЮД IP44 О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, СЕРЫЙ, Россия

Референс: BA10-045C
Линейка Etude

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (серый, открытой установки) одноклавишный, с подсветкой и предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А, что делает его легко находимым при отсутствии освещения. Он удобен в применении и отлично подходит для ванной комнаты (IP44). Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 79
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Цветовой оттенок серый
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия продукта Этюд
Тип продукта выключатель
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Функция переключения на 1 направление
Тип монтажа открытый
Тип покрытия глянцевая
Режим фиксации винтами
Номинальный ток 10 AX в 250 V
Условия эксплуатации
Сертификаты ГОСТ Р
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.460709894253117.512.55.1 см. 0.096кг.
CAR
214шт.460709894254837.218.68 см. 1.461кг.
BAG
3112шт.460709894263038.438.433.2 см. 12.207кг.
P12
42016шт.12080114.6 см. 237.718кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 50 мм
Высота 73 мм
Вес 0.097 кг
Ширина 67 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
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