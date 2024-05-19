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BATTWIRESET32M6UP260
Набор перемычек, 1 линейка для 32 АКБ UP260, M6, 50мм2
BATTWIRESET32M6UP260

Набор перемычек, 1 линейка для 32 АКБ UP260, M6, 50мм2

Референс: BATTWIRESET32M6UP260
Линейка Uniprom 3L
Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.793943 см. 10кг.
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