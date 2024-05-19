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BATTWIRESET44M8UP400
Набор перемычек, 1 линейка для 44 АКБ UP400, M8, 95мм2
BATTWIRESET44M8UP400

Набор перемычек, 1 линейка для 44 АКБ UP400, M8, 95мм2

Референс: BATTWIRESET44M8UP400
Линейка Uniprom 3L
Спецификация
Технические характеристики
EC002850 Аксессуары для источника бесперебойного питания (ИБП/UPS)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.793943 см. 10кг.
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