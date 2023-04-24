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BATWIRESET25
Перемычки для одной бат. Лин., 25кв.мм
BATWIRESET25

Перемычки для одной бат. Лин., 25кв.мм

Референс: BATWIRESET25
Линейка Uniprom 3L
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.100100100 см. 120кг.
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