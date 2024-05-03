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BC10-003B
ЭТЮД С/У 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия
BC10-003B
BC10-003B
BC10-003B
BC10-003B

ЭТЮД С/У 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия

Референс: BC10-003B
Линейка Etude

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (белый, скрытой установки) трёхклавишный предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А. Трёхклавишный выключатель позволяют управлять тремя источниками света с одной точки. Он прост в установке и удобен применении. Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 81
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок Белый
Тип продукта выключатель
Комплектация изделия изделие в сборе
Серия Этюд
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства утопленный
Тип покрытия глянцевое
Материал PA (полиамид): моноблок
Номинальный ток 10 AX в 250 В
Описание полюсов 1P
Условия эксплуатации
Сертификаты ГОСТ Р
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070989400561611.54.9 см. 0.074кг.
CAR
220шт.460709894006337.218.610.6 см. 1.625кг.
BAG
3120шт.460709894159638.438.433.2 см. 10.272кг.
P12
42160шт.12080114.6 см. 202.879кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 47 мм
Высота 81 мм
Ширина 81 мм
Документы
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
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