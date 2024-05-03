ЭТЮД С/У 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, КРЕМОВЫЙ, Россия

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (кремовый, скрытой установки) трёхклавишный предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А. Трёхклавишный выключатель позволяют управлять тремя источниками света с одной точки. Он прост в установке и удобен применении. Сделано в России.