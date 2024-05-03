ЭТЮД С/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 10 АХ, КРЕМОВЫЙ, Россия

Переключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (кремовый, скрытой установки) одноклавишный предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А. Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек. Его можно установить, например, в двух концах коридора, у входа в комнату или у кровати. Сделано в России.