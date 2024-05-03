ЭТЮД С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия
ЭТЮД С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия
Референс: BC10-005B
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (белый, скрытой установки) одноклавишный, предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А. Наличие подсветки делает его легко находимым при отсутствии освещения. Выключатель подходит для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 81
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Серия Этюд
Цветовой оттенок Белый
Комплектация изделия изделие в сборе
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Тип продукта выключатель
Дополнительные характеристики
Описание полюсов 1P
Вес нетто 0.0781 кг
Длина зачистки проводов 11 мм
Диапазон мощности
Монтаж устройства утопленный
Условия эксплуатации
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Степень защиты ip IP20
Сертификаты ГОСТ Р
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607098940117
|16
|11.5
|4.9
|см.
|0.063
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|4607098940124
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.393
|кг.
BAG
|3
|—
|120
|шт.
|4607098941626
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|8.882
|кг.
P12
|4
|—
|2160
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|177.866
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 47 мм
Высота 81 мм
Ширина 81 мм
Документы
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
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Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
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