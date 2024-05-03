ЭТЮД С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, КРЕМОВЫЙ, Россия
ЭТЮД С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, КРЕМОВЫЙ, Россия
Референс: BC10-006K
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (кремовый, скрытой установки) двухклавишный предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А. Наличие подсветки делает его легко находимым при отсутствии освещения. Две клавиши позволяют управлять двумя источниками света с одной точки. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 81
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия Этюд
Цветовой оттенок кремовый
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта выключатель
Дополнительные характеристики
Диапазон мощности
Описание полюсов 1P
Номинальный ток 10 AX в 250 В
Функции переключения 2-канальный
Режим фиксации винтами лапками
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификаты ГОСТ Р
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607098940896
|16
|11.5
|4.9
|см.
|0.064
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|4607098940902
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.424
|кг.
BAG
|3
|—
|120
|шт.
|4607098942012
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|9.067
|кг.
P12
|4
|—
|2160
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|181.193
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 47 мм
Высота 81 мм
Ширина 81 мм
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
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