ЭТЮД С/У 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия

Переключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (белый, скрытой установки) одноклавишный предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А. Наличие подсветки делает его легко находимым при отсутствии освещения. Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек. Сделано в России.