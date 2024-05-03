BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТКА с зазем. + ВЫКЛ.2-клав. + ВЫКЛ 2-клав, БЕЛЫЙ,опт.уп.Рос
BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТКА с зазем. + ВЫКЛ.2-клав. + ВЫКЛ 2-клав, БЕЛЫЙ,опт.уп.Рос
Референс: BK2VR-008B-B
Блок комбинированный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (скрытой установки, белый) предназначен для сетей до 250 В, состоит из розетки на 16 А со шторками и с заземлением и двух двухклавишных выключателей, оба на 6 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света из одной точки. - Блок удобен в применении и отлично подходит для коридора. - Оптовая упаковка, сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки 53
Номинальный ток 16
Количество активных контактов (плоских) 0
Количество активных контактов (круглых) 3
Основные характеристики
Серия Прима Prima
Цветовой оттенок Белый
Конфигурация выходных полюсов 2P + PE, со шторками
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта блок розетка + выключатели
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² Жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² Гибкий кабель
Тип покрытия глянцевое
Вес нетто 0.3092 кг
Режим фиксации винтами
[in] номинальный ток 16 А в 250 В Переменный ток
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификаты ГОСТ Р
Стандарты ГОСТ Р 51322.1-100 ГОСТ Р 51324.1-2006
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050331939
|19.3
|8.1
|5
|см.
|0.311
|кг.
BAG
|3
|—
|24
|шт.
|24607050331933
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|7.972
|кг.
P12
|4
|—
|720
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|257.134
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 55 мм
Высота 193 мм
Ширина 81 мм
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Тип документа
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 09/09/2021 - 08/09/2026
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
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